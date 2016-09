Spielen in Konsolenqualität: Apple preist die Grafikpower des iPhone 7

in Action

Das heute vorgestellte iPhone 7 mit Apples neuem A10-Prozessor bringt deutlich mehr Grafikpower als die bisherigen Generationen. Selbstbewusst spricht das Unternehmen aus Cupertino vom „schnellsten Smartphone der Welt“. Als Beweis durften die Entwickler von This Game Studio ihr neuestes Action-Rollenspiel auf der Bühne vorstellen: Oz – Broken Kingdom. Bessere Beleuchtung, unzählige Reflektionen und bis zu „400 Affen gleichzeitig“ sollen in flüssigen 60 Bildern pro Sekunde in Echtzeit gerendert werden. Ob das Guybrush Threepwood gefallen würde?

15 Minuten Gameplay aus Oz – Broken Kingdom (danke an Techzamazing):