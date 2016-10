Großer Aspyr Sale zum 20-jährigen Jubiläum

Aspyr Media ist 20 Jahre alt geworden und veranstaltet einen Aspyr Sale – nein gleich zwei. Vor allen Dingen wir Mac-Spieler verdanken dem texanischen Publisher viele tolle Umsetzungen von Windows-Spielen. Jetzt kann jeder seine Spiele-Bibliothek günstig vervollständigen.

Geburtstage, vor allem runde, sind immer ein freudiger Anlass zu Feiern. So feiert der Mac-Publisher Aspyr Media nun sein 20-jähriges Bestehen mit einer großen Rabattaktion auf Steam und im Mac App Store. Wir stellen die Angebote des Aspyr Sale kurz vor.

Amazing Games, Amazing Prices – Aspyr Sale im Mac App Store

Im Mac App Store sind einige Spiele des Geburtstagskindes um mindestens 50 Prozent im Preis reduziert. Einige der Spiele sind nicht bei Steam erhältlich, wie die Sims-2-Titel und Sim City. Mit dabei sind unter anderem das großartige The Secret of Monkey Island Special Edition (Review) und das grandiose Star Wars: Knights of the Old Republic (Review Teil 1).

Die Aktion läuft bis zum 22. September 2016. Im folgenden findet Ihr alle Spiele, die zur Angebots-Aktion im Mac App Store gehören.

Aspyr Aktion zum 20. Geburtstag auf Steam

Auf der Spielplattform Steam lassen sich noch bis zum 18. September einige Schnäppchen machen. Aspyr hat alle Spiele für den Mac zum Teil stark heruntergesetzt, auch Neuerscheinungen wie Layers of Fear (wir berichteten). Die wichtigsten Titel im Sale haben wir inklusive Steam-Store-Links unten aufgeführt.

Der Preis für den Shooter-Kracher Borderlands 2 (Test bei macinplay) fiel beispielsweise um 75 % auf nur 7,49 Euro. Für die Game-of-the-Year-Edition mit allen Add-Ons zahlen Gamer momentan 11,24 Euro. Auch der aktuelle Teil, Borderlands: The Pre-Sequel (wir berichteten) ist zu einem Sonderpreis erhältlich: 15,99 Euro.

Alle Civilization-Teile reduziert

Für Strategie-Fans könnte das Civilization V Komplettpaket (wir berichteten) interessant sein: Samt aller erschienenen Add-Ons und Kampagnenpacks (insgesamt 15 Stück) kostet es 11,26 Euro. Wer rund zwei Euro mehr ausgibt, kann Sid Meier’s neuestes Werk auf dem Mac sein eigen nennen: Civilization: Beyond Earth (Ankündigung). Es ist eine Art Neuauflage des beliebten Klassikers Alpha Centauri.

Diverse Shooter im Sale: Von Call Of Duty bis Bioshock

Für 7,49 Euro sind zum Beispiel Bioshock Infinite (Review bei macinplay, 7,49 Euro), Geometry Wars 3 und Civilization V Standard-Edition erhältlich. Die Star Wars Titel Knights of the Old Republic (Review), Knights of the Old Republic II (Ankündigung), Jedi Knight – Jedi Academy, Jedi Knight II – Jedi Outcast ftehen für je rund 4 Euro zur Verfügung. The Force Unleashed (Ultimate Edition, Review) kostet 8 Euro. Alle Call-of-Duty-Teile hat das Geburtstagskind um die Hälfte reduziert.