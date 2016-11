Ecotone Pocket – kostenloses Jump’n’Run inklusive eines Helden mit wenig Aussicht auf Erfolg

Das Indie-Studio Sundae Factory hat eine Mobilversion seines Plattformers Ecotone veröffentlicht. Das Gameplay des Spiels mit dem düsteren Ambiente wurde angepasst und für iOS und Android umgesetzt.

Ecotone ist ein Jump’n’Run der düsteren Art. Im Verborgenen lauern viele Gefahren und Monster auf den scheinbar hoffnungslos unterlegenen Helden. Damit steht das Spiel nicht nur der Optik wegen in einer Reihe mit Titeln wie Limbo oder Nihilumbra.

Das Entwicklerstudio Sundae Factory hat den Plattformer im zweiten Quartal 2016 für Mac, Linux und Windows veröffentlicht. Nun hat man dem Ruf nach einer Mobilfassung nachgegeben und eine Version für iOS und eine für Android herausgegeben: Ecotone Pocket.

Im Gegensatz zur Desktop-Variante kann man allerdings den Helden nicht frei bewegen. Nach Angaben der Entwickler ließ sich die notwendige präzise Steuerung nicht auf die Mobilgeräte mit Touchscreen umsetzen. Stattdessen wurde das Gameplay angepasst. Nun läuft der Avatar automatisch und man konzentriert sich darauf, die Sprünge präzise zu timen, um der Dunkelheit zu entfliehen. Dabei wird gerne auch mal die Schwerkraft umgekehrt, so dass man an der Decke entlang laufen muss.

Doch kann der Held der Dunkelheit tatsächlich entkommen? Oder schiebt er nur das Unvermeidbare etwas hinaus?

