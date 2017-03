Neu: Highway Getaway: Chase TV

in iPad

Die Neuerscheinung »Highway Getaway: Chase TV« von Vivid Games S.A. ist eine Mischung aus Rennspiel und endlosem Rasen. Ihr könnt euch das Spiel kostenlos auf iPhone und iPad laden.

In dem Spiel geht es um schnelle Autos, halsbrecherische Verfolgungsjagden und Straßenrennen. Die Polizei sitzt euch permanent im Nacken und versucht euch mit Straßensperren und Co aus dem Verkehr zu ziehen. Damit ihr nicht ins Netz der Cops geratet, müsst ihr euch mit schnellen Reaktionen durch den oft sehr dichten Verkehr manövrieren. Während der Flucht vor der Polizei fahrt ihr durch per Zufallsprinzip generierte Landschaften. Ihr sammelt unterwegs PowerUps wie Nitro ein oder überfallt einen Geldtransporter für ein paar zusätzliche Dollar. Zwischendurch muss auch der Benzintank mit einem Tankstopp wieder aufgefüllt oder euer Auto mit einem Schraubenschlüssel repariert werden.

Es gibt zehn verschiedene Autos, die ihr in den über 200 angebotenen Missionen fahren, upgraden und individualisieren könnt. Eure Fluchtfahrer-Skills könnt ihr in Online-Bestenlisten mit Facebook-Integration veröffentlichen und euch mit Freunden messen.

