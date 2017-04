App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

Bei »Frederic: Resurrection of Music« begleitet ihr Frederic Chopin auf seiner musikalischen Reise. Ihr müsst eure Fähigkeiten am Klavier verbessern und euch in musikalischen Duellen gegen anspruchsvolle Gegner beweisen. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur 99 Cent.

»Zenge« ist ein Puzzle-Spiel bei dem ihr die Geschichte des kleinen Eon zusammensetzen müsst. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos verfügbar.

Bei »Sparkle 2: EVO« müsst ihr die Leiter der Evolution bezwingen, um später von einem winzigen Teilchen zu einer riesigen Kreatur zu wachsen. Das Spiel kostet momentan statt 2,99 Euro nur 99 Cent.

»Iesabel« ist ein Action-Rollenspiel bei dem ihr mit eurem Held die unterschiedlichsten Orte bereist, um blutsüchtige Monster zu bekämpfen. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 5,99 Euro nur noch 99 Cent. Ihr spart 5 Euro!

Bei »Hyperburner« müsst ihr ein Raumflugzeug durch 5 anspruchsvolle Level steuern und ohne größere Schäden überleben. Das Spiel mit der tollen Grafik ist zur Zeit kostenlos verfügbar.

»Sine Mora« ist ein Shoot ‘em up bei dem ihr mit diversen Luftschiffen durch tolle Welten fliegt und gegen feindliche Luftschiffe kämpft. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 5, 99 Euro nur noch 99 Cent. Ihr spart 5 Euro!

Bei »Office Story« müsst ihr Apps entwickeln und möglichst gewinnbringend auf den Märkten verkaufen. Vor der Entwicklung müsst ihr aber erst ein passendes Team zusammenstellen und euer Büro komfortable einrichten. Das Spiel ist momentan kostenlos erhältlich.

