App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Angebote, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

»Thomas Was Alone« ist eine Mischung aus Jump‘N‘Run und Puzzle-Spiel, bei dem sich der Protagonist mit Teamwork in einer verwirrenden Welt durchschlagen muss. Das minimalistisch designte Spiel kostet derzeit statt 4,99 Euro nur noch 1,99 Euro.

Das Jump‘n‘Run-Abenteuer »Leo‘s Fortune«, welches mit dem Apple Design Award ausgezeichnet wurde, ist die Geschichte von einem Fellknäuel auf der Suche nach seinem Schatz. Das Spiel ist momentan im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur 2,99 Euro.

Mit »Surgeon Simulator« könnt ihr selber zum Chirurg werden und wichtige Operationen -mehr oder weniger- erfolgreich am Versuchskaninchen Bob durchführen. Das witzige Doktorspiel ist zur Zeit im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur 1,99 Euro.

Mit »Deep Dungeons of Doom« erforscht ihr dunkle Verließe und verfluchte Kirchen, kämpft gegen böse Kreaturen und sammelt dabei Erfahrungspunkte und Belohnungen. Das Spiel kostet derzeit nur 99 Cent.

Bei »Out There: Ω Edition« spielt ihr einen Astronauten im Weltall. Ihr müsst euer Raumschiff instand halten und euch um eure Sauerstoffversorgung kümmern. Die Welten in denen ihr unterwegs seid, werden nach jedem Neustart neu generiert. Das Spiel ist zur Zeit im Preis gesenkt und kostet statt 3,99 Euro nur 99 Cent. Schlagt zu und spart 3 Euro!

»Lara Croft GO« ist ein rundenbasiertes Puzzle-Abenteuer, in dem ihr euch tödlichen Herausforderungen stellen, antike Ruinen erforschen und alte Geheimnisse lösen müsst. Das Spiel ist momentan im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur 1,99 Euro.

Bei dem rundenbasierten Strategiespiel »Hitman GO« schleicht ihr als Agent durch die Levels, denkt euch eine Strategie aus und räumt feindliche Wächter aus dem Weg. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur 1,99 Euro.

»Deus Ex GO – Fesselndes Puzzlespielspiel« ist ein Puzzlespiel, in dem ihr einen Geheimagenten spielt der feindliche Verstecke infiltrieren und kniffelige Rätsel lösen muss. Das Spiel ist momentan im Preis gesenkt und kostet nur 1,99 Euro.

