Sparen im April: iTunes-Geschenkkarten mit Bonus-Guthaben

Es gibt mal wieder Guthabenkarten für den iTunes Store im Angebot. Wer beim Kauf von Musik, TV-Sendungen, Filmen, iOS-Apps oder Mac-Apps sparen möchte, sollte sich in der Zeit vom 24.04.2017 bis zum 29.04.2017 zu einer Penny-Filiale aufmachen.

In der Kalenderwoche 17 gibt es beim deutschen Discounter folgende iTunes-Karten mit kostenfreiem Extra-Guthaben zu erwerben.

25 Euro iTunes-Karte + 10% Bonus-Guthaben – also 27,25 Euro Guthaben für 25 Euro

+ 10% Bonus-Guthaben – also für 25 Euro 50 Euro iTunes-Karte + 15% Bonus-Guthaben – also 57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

+ 15% Bonus-Guthaben – also für 50 Euro 100 Euro iTunes-Karte + 15 % Bonus-Guthaben – also 115 Euro Guthaben für 100 Euro

An der Kasse erhaltet Ihr neben der eigentlichen Guthabenkarte zusätzlich einen Kassenbon. Auf dem Bon ist ein Code für das Bonus-Guthaben aufgedruckt ist. Diesen Code könnt Ihr Ihr genauso wie den Code, den Ihr auf der iTunes-Karte freirubbelt, zur Freischaltung des jeweiligen Guthabens nutzen. Dazu klickt oder tippt Ihr entweder in iTunes auf dem Mac beziehungsweise Windows-PC, in der Mac-App App Store oder den iOS-Apps iTunes Store beziehungsweise App Store auf „Einlösen“. Gegebenenfalls müsst ihr Euch noch in Euren iTunes-Account einloggen. Dann könnt Ihr mit Hilfe der Codes das jeweilige Guthaben aktivieren.

Wie immer gelten iTunes-Codes aus solchen Rabattaktionen aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung nicht für Apples iBook Store.

Die nächste Penny-Filiale findet Ihr über die Webseite des Einzelhändlers.

Unsere Empfehlung für den nächsten Einkauf mit dem iTunes-Guthaben: das neue Point-and-Click-Adventure für den Mac Thimbleweed Park von Ron Gilbert und Gary Winnick, den Schöpfern von Maniac Mansion und The Secret of Monkey Island.

