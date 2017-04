App Store-Angebote des Tages

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

»The Mystery of the Crystal Portal HD (Full)« ist ein Abenteuerspiel für die ganze Familie. Löst gemeinsam knifflige Rätsel und helft Nicole dabei ihren Vater wiederzufinden. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur 1,99 Euro. Die Version »The Mystery of the Crystal Portal (Full)« gibt es im Moment schon ab 99 Cent.

Bei dem Puzzlespiel »Gunpowder« seid ihr im Wilden Westen unterwegs und müsst euch mit Ketten-Reaktionen durch 150 Level sprengen. Das Spiel ist momentan kostenlos erhältlich.

»Nameless: the Hackers RPG« ist ein RPG, indem ihr als Hacker mit eurem Team geheime Informationen beschaffen und Missionen erledigen müsst. Das Spiel kostet zur Zeit nur 99 Cent.

Bei »Moonlight Express – Sky high Christmas adventure« spielt ihr den Jungen Palti der von Santa Claus in der Nacht vor Weihnachten damit beauftragt wird, alle seine Geschenke auszuliefern. Das Spielt ist derzeit kostenlos in den App Stores verfügbar.

Bei »IQ Test – Pro Edition« könnt ihr euer logisches Denkvermögen auf die Probe stellen, indem ihr in den vorgesehenen 40 Minuten eine Reihe von anspruchsvollen Fragen beantwortet. Nach der Auswertung bekommt ihr das spannende Ergebnis. Die App ist momentan kostenlos.

»Flight Unlimited Las Vegas – Flight Simulator« ist ein Flugsimulator für alle die schon immer einmal selber fliegen wollten. Entdeckt das einzigartige Las Vegas von oben und verbessert eure Flugkünste. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos erhältlich.

Bei »CATS: Crash Arena Turbo Stars« könnt ihr euren eigenen Kampfroboter erschaffen und ihn in PvP-Kämpfen gegen andere Mitspieler antreten lassen. Das Spiel ist derzeit kostenlos.

Bei »Don’t Run With a Plasma Sword« könnt ihr euch entweder im Story-Modus oder im Endlosspiel mit eurem Plasmaschwert gegen fiese Feinde behaupten. Das Spiel im Retro Style ist zur Zeit kostenlos in den App Stores verfügbar.

»VOEOL« ist ein Action RPG in dem ihr einen jungen Krieger im Training spielt, bevor ihr auf die Jagd nach Monstern geht. Das Spiel ist momentan kostenlos.

