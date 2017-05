App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

Der erste Teil »FINAL FANTASY«, der zweite Teil »FINAL FANTASY II« und der dritte Teil »Final Fantasy III« der Final Fantasy-Reihe sind momentan im Angebot. Die ersten beiden Teile kosten statt 7,99 Euro nur noch 3,99 Euro und der dritte Teil ist derzeit für nur 6,99 Euro im Angebot.

»Montezuma Puzzle 4 Premium« ist ein guter Zeitvertreib. Das Puzzle-Spiel im Azteken-Style ist zur Zeit kostenlos verfügbar.

Bei »Shark Eaters: Rise of the Dolphins« schlüpft ihr in die Rolle eines Delphins und schwimmt durch den unendlich großen Ozean. Während ihr Fische fangt und die Natur genießt, müsst ihr gefährlichen Feinden aus den Weg schwimmen. Das Spiel ist derzeit kostenlos.

»Slide Tetromino Premium« ist ein buntes Schiebepuzzle und momentan kostenlos verfügbar.

»Nightgate« ist ein Geschicklichkeits-Spiel mit einem minimalistischen Design. Ihr müsst eure Figur durch 50 Labyrinthe mit geometrischen Figuren lenken ohne vom Weg abzukommen. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 4,99 Euro nur noch 99 Cent. Ihr spart 4 Euro!

Bei »Retro City Rampage DX« treibt ihr als Gangster euer Unwesen. Wenn ihr mal gerade nicht vor der Polizei flüchtet, solltet ihr eine der 100 Missionen erledigen. Das Spiel ist momentan im Preis gesenkt und kostet nur 1,99 Euro.

»The Office Quest« ist ein Point&Click Abenteuer bei dem ihr anspruchsvolle Rätsel lösen müsst. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

»8bitWar: Apokalyps« ist ein Strategiespiel mit Pixelgrafik bei dem ihr in 180 Leveln eure Feinde besiegen müsst. Das Spiel ist momentan kostenlos verfügbar.

Bei »Father and Son« begebt ihr euch auf eine aufregende Reise durch das alte Ägypten, Pompeii und Naples. Das geheimnisvolle Spiel ist zur Zeit kostenlos.

Bei »Gangster Granny 3« spielt ihr wieder die mürrische und bewaffnete Rentnerin. Ihr müsst auf die Suche nach den verschwundenen ‘‘Grannies‘‘ gehen und diese befreien. Das lustige Spiel ist derzeit kostenlos verfügbar.

Der digitale Brettspiel-Klassiker »Catan« ist momentan im Angebot und kostet nur 4,99 Euro. Baut euch ein Imperium auf und spielt gegen eure Freunde oder im Multiplayer-Modus online.

