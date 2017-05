App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Angebote, die ihr derzeit in den App Stores findet:

macOS

»Rayman® Origins« ist ein 2D Jump bei dem ihr euch mit Rayman auf ein magisches Abenteuer begebt. Während ihr euch an Lianen durch einen Dschungel schwingt müsst ihr eure Gegner besiegen. Das Spiel kostet momentan nur 9,99 Euro.

Für die Fans des Motorsports ist »F1 2012™« genau das richtige Spiel. In spannenden Rennen könnt ihr euch gegen Champions wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton beweisen. Das Spiel ist zur Zeit im Preis gesenkt und kostet nur 19,99 Euro.

iOS

Bei »Evo Explores« gibt es jede Menge Logikrätsel und optische Täuschungen die eure grauen Zellen fordern. Das Spiel mit dem kleinen Galaxienerforscher kostet momentan nur 1,09 Euro.

»Heavy Blade« ist ein Dungeon Crawler mit ordentlicher Rockmusik im Hintergrund. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur 5,49 Euro.

Der digitale Brettspiel-Klassiker »Catan HD« ist momentan im Angebot und kostet nur 4,99 Euro. Baut euch ein Imperium auf und spielt gegen eure Freunde oder im Multiplayer-Modus online.

»Brothers: A Tale of Two Sons« ist ein spannendes Abenteuerspiel, in dem ihr zwei Jungs dabei helfen müsst das ‘‘Wasser des Lebens‘‘ für ihren kranken Vater zu finden. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur 3,49 Euro.

Für alle die gerne Billard spielen ist »Pool:« genau die richtige App. Das Spiel kostet zur Zeit nur 1,99 Euro.

Bei dem 3D-Shooter »Deus Ex: The Fall« spielt ihr den Söldner Ben Saxon, der eine weltweite Verschwörung aufklären will. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet 4,99 Euro.

Star Wars Fans aufgepasst! Das RPG »Star Wars®: Knights of the Old Republic™« ist momentan im Preis gesenkt und kostet statt 10,99 Euro nur 5,49 Euro. Ihr spart über 5 Euro!

Der schnellste Igel der Welt und seine Freunde machen in »Sonic & SEGA All-Stars Racing« eine riesige Rennparty. Das Spiel kostet zur Zeit nur 3,99 Euro.

»KingHunt« ist ein lustiges Slicing-Game mit einer hübschen Grafik. In 12 verschiedenen Welten könnt ihr bis zu 200 Feinde bekämpfen. Das Spiel kostet momentan nur 99 Cent.

»XCOM®: Enemy Within« ist ein Strategiespiel, in dem ihr als Soldat gegen fiese Aliens kämpfen müsst. Das Spiel kostet zur Zeit nur 9,99 Euro.

In dem Open-World-Abenteuer »Grand Theft Auto: Liberty City Stories« verschlägt es euch zurück an die Ostküste, nach Liberty City. Euch werden viele Missionen und Feinde geboten mit denen ihr fertig werden müsst. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur 6,99 Euro.

