App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

»Schach Perfekt mit Trainer – Lerne, Spiel & Online« bietet euch mit unterschiedlichen Spielstufen und Brettdarstellungen endlosen Spielspaß. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 10,99 Euro nur 7,99 Euro.

»Heroes and Castles« ist eine super Mischung aus RPG, Strategie und Action. Als furchtloser Held müsst ihr mit einer Armee eure Burg verteidigen. Das Spiel kostet momentan nur 1,09 Euro.

»Flight Unlimited 2K16 – Flight Simulator« ist ein Flugsimulator für alle die schon immer einmal selber fliegen wollten. Das Spiel ist zur Zeit im Preis gesenkt und kostet statt 10,99 Euro nur noch 8,99 Euro.

Bei »Bug Heroes 2« müsst ihr alle angreifenden Insekten mit einem der 25 Helden vernichten. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur 1,09 Euro.

»Block Fortress« und »Block Fortress: War« sind tolle Minecraft-Shooter, bei denen ihr sowohl craften als auch eure eigene Basis vor Gegner schützen müsst. Die Spiele kosten momentan nur 1,09 Euro.

Bei »Caylus« müsst ihr euch um den Aufbau eines kleinen Dorfes vor der großen Festung von König Philipp IV kümmern. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 5,49 Euro nur noch 3,49 Euro.

Das Rätsel-Spiel »Take It Easy« von Ravensburger ist momentan für 1,99 Euro verfügbar.

Bei »Eclipse: New Dawn for the Galaxy« müsst ihr gut für eure Spezies sorgen, indem ihr Raumschiffe baut, andere Zivilisationen und ihre Technologie erforscht. Das Spiel kostet zur Zeit 5,49 Euro.

Das beliebte Spiel »Scotland Yard« von Ravensburger kostet zur Zeit nur 4,99 Euro. Spielt einen von bis zu fünf Agenten auf der Suche nach Mister X im Londoner Nachtleben.

»Puerto Rico HD« ist eines der beliebtesten Strategiespiele von Ravensburger und kostet derzeit statt 5,99 Euro nur 4,99 Euro. Das Spiel funktioniert auf dem iPad.

»San Juan« von Ravensburger kostet momentan nur 4,99 Euro. »San Juan« ist die digitale Umsetzung des spannenden Karten-Ablegers zu »Puerto Rico«

Advertisements