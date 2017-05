App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Angebote, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

Bei dem Physik-Puzzle »Drop The Chicken 2« müsst ihr das Hühnchen in 100 verschiedenen Level durch das richtige Positionieren in ein Wasserbecken springen lassen. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

»Chronology: Die Zeit verändert alles« ist ein Puzzle-Plattform-Abenteuer in dem ihr die Vergangenheit und die Zukunft manipuliert, um die Gegenwart zu retten. Das Spiel kostet momentan nur 49 Cent.

»Back to Bed« ist ein 3D-Puzzle in dem ihr den Schlafwandler Bob wieder zurück in die Sicherheit seines Bettes lenken müsst. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 3,99 Euro nur 49 Cent.

»Table Tennis Touch«, laut Pocket Gamer das beste Pingpong-Spiel für Mobilgeräte, ist aktuell im Preis reduziert und kostet statt 3,49 Euro nur noch 1,09 Euro.

»StonePacker Pro« ist mit seinem metallischen Look ein wunderbares Spiel für alle Tetris-Liebhaber. Momentan ist das Spiel mit den Steinen kostenlos verfügbar.

»Brutal Labyrinth« ist wie der Name schon sagt ein Labyrinth-Spiel. In 42 Leveln müsst ihr eure Kugel durch die unterschiedlichsten Hindernisse navigieren, um am Ende ins Ziel zu kommen. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

Bei »Flight Fight 2« könnt ihr in 90 Leveln auf fremde Raumschiffe schießen und deren Angriffen ausweichen. Das Spiel ist derzeit kostenlos verfügbar.

»Rune Gems« ist ein Match-3-Game bei dem ihr 3 gleiche Symbole in einer Leiste kombinieren müsst. Das Spiel ist momentan kostenlos.

