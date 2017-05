Monster Buster: World Invasion ab 24. Mai auch für iOS

Das Entwicklerstudio Tag of Joy hat den offiziellen Release-Termin am 24. Mai 2017 bestätigt. Endlich wird das Spiel auch auf iPhone und iPad erhältlich sein. Bei »Monster Buster: World Invasion« geht ihr in eurer Stadt auf Monsterjagd. Egal ob Großstadt oder Dorf, ihr findet an den unterschiedlichsten Ecken fiese Monster, die ihr bekämpfen müsst.

Zu Beginn dürft ihr euch eins von drei Monstern aussuchen, welches an eurer Seite gegen fiese Kreaturen kämpft. Ihr habt die Wahl zwischen Bo, Elefuntik und Slender. Danach könnt ihr euch auf Monsterjagdmission begeben, ausgerüstet mit einem Standort-Scan sowie einer Smartphone-Kamera.

Eure Monster erhalten Erfahrung, wenn sie in Kämpfen gegen andere Monster antreten. Dadurch verbessern sie ihre Angriffs-, Verteidigungs- oder Ausweichfähigkeiten und steigen in ihrem Level auf. Für euch als Spieler gibt es Goldmünzen und besondere Zutaten die ihr zur Herstellung von Keksen und Getränken benötigt. Die Kekse und Getränke sorgen dafür, dass ihr zusätzliche Energie erhaltet.

Jedes der 40 verschiedenen Monstern verfügt über individuelle Angriffstechniken, die sich mit jedem neuen Level verbessern lassen. Neue Monster können übrigens nur im Freien gesammelt werden und ganz besondere Monster findet ihr ausschließlich an bestimmten Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Und damit ihr zum Spielen nicht jedes Mal vor die Tür müsst, könnt ihr im Schnellkampf jederzeit gegen Monster von anderen Spielern antreten.

Weitere Entwicklungen bezüglich »Monster Buster: World Invasion« findet ihr hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

