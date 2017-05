Staffelfinale am 30. Mai 2017 für The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier

Telltale Games hat den Release der finalen fünften Episode offiziell bestätigt. Ab dem 30. Mai ist die Episode »From the Gallows« als Download für PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS- und Androidgeräte verfügbar. Der Download wird separat oder als Teil des Season Pass erhältlich sein. Für die PlayStation 4 und die Xbox One wird es auch eine Retail-Version geben.

In der fünften Episode steht Richmond am Rande des Zusammenbruchs. Überall herrscht Chaos und bedroht das Leben seiner Bürger und all derjenigen, die Javier am nächsten sind. Eure vergangenen und zukünftigen Entscheidungen in den einzelnen Episoden, entscheiden nun darüber, wen Javi vertrauen wird, um alle zu beschützen.

Weitere Entwicklungen bezüglich »The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier« findet ihr hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

