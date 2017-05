App Store-Angebote des Tages

Ein paar Angebote, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

»Roads of Rome« ist ein Zeitmanagement-Spiel, in dem ihr als Legionär den Barbaren die römische Kultur näher bringen müsst. Das Spiel kostet zur Zeit 4,49 Euro.

»Roads of Rome 2« ist die Fortsetzung des Straßenbau-Strategiespiels Roads of Rome. In diesem Teil müsst ihr euch auf eine Reise in das Reich der Götter begeben. Das Spiel kostet momentan 4,49 Euro

Bei dem kostenlosen Spiel »Chain Breaker« müsst ihr durch bunte Level springen und Metallketten zerstören, um am Ende die magische Kuh zu retten.

Bei dem Abenteuer-Spiel »Severed« spielt ihr die einarmige Kriegerin Sasha die ihre Familie in einer Alptraumwelt sucht. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 7,99 Euro nur 3,49 Euro.

Bei »Lode Runner 1« könnt ihr durch über 300 Level laufen, springen und klettern oder aber ihr erstellt euch eure eigenen Level mit dem Leveleditor. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos verfügbar.

»Incredible Box – Mission Impossible« ist ein kostenloses Puzzlespiel bei dem ihr eine Box auf die richtige Position schieben müsst.

Das beliebte Spiel »Sudoku Pro Edition« ist mit seinem farbenfrohen Design zur Zeit kostenlos erhältlich.

»The Amazing Spider-Man 2« ist ein Open-World-Abenteuer mit jeder Menge Action. Stellt euch der Herausforderung, den Bandenkrieg auf New Yorks Straßen zu beenden. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 7,99 Euro nur noch 1,09 Euro.

»Mos Speedrun« ist ein lustiger Jump‘n‘Run, in dem ihr als Mos durch 25 verschiedene Level springt. Das Spiel kostet momentan nur 1,99 Euro.

Bei »Cardinal Land – Jigsaw & Tangram Puzzle Blend« könnt ihr kostenlos jede Menge puzzeln. Damit ihr alle Sterne erhaltet, müsst ihr innerhalb von 30 Sekunden ein Tierbild richtig zusammengesetzt haben.

