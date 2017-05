Zombie Gunship Survival ist endlich da

Gestern hat »Zombie Gunship Survival« von flaregames seinen weltweiten Release gehabt. Das Spiel ist ab sofort als Download für iOS- und Androidgeräte verfügbar.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen Mobile-Shooter mit einem User-Interface, das dem erfolgreichen Call of Duty und Battlefield ähnelt. Als Bordschütze eines AC-130-Transportflugzeugs übernehmt ihr die Kontrolle über das Geschehen. Das Spiel liefert euch eine intensive Simulation von Schlachten mit jeder Menge Action.

Die Handlung von »Zombie Gunship Survival« schließt an dem 2011 erschienenen Zombie Gunship an. Nach dem Ausbruch der weltweiten Zombie-Apokalypse, müsst ihr in den Krieg gegen die Untoten ziehen, um die restlichen Überlebenden zu beschützen. Um die Horden von Zombies in den Griff zu bekommen, könnt ihr über 30 verschiedene Waffen freischalten und verbessern.



Advertisements