App Store-Angebote des Tages

in Angebot

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

»Evoland« ist ein Action-Abenteuer, in dem ihr euch auf eine spannende Reise begeben müsst. Durch eure Fortschritte im Spiel, steigt auch die Technologie innerhalb des Spieles. Startet ihr am Anfang noch mit Pixel-Grafik, wird euch am Ende eine wunderschöne 3D Welt gezeigt. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur noch 1,09 Euro

Bei »Flight Fight 2« könnt ihr kostenlos in 90 Level auf fremde Raumschiffe schießen und deren Angriffen ausweichen.

»Great Little War Game« ist ein rundenbasiertes Kriegsspiel, in dem ihr die Befehle eines Generals erfolgreich ausführen und die gegnerische Armee vernichten müsst. Das Spiel ist momentan im Preis gesenkt und kostet 2,29 Euro.

»Great Little War Game 2« ist der Nachfolger von Great Little War Game mit unveränderten Spielprinzip. In 60 Missionen müsst ihr wieder die feindliche Armee auslöschen. Das Spiel kostet zur Zeit nur 2,29 Euro.

In dem rundenbasierten Strategiespiel »Great Big War Game« müsst ihr unter den Befehlen eines Generals eure Armee in die Schlacht führen. Mit Geschick und Präzision könnt ihr eure Gegner in die Flucht schlagen. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet statt 5,49 Euro nur noch 3,49 Euro.

Bei »Evo Explores« gibt es jede Menge Logikrätsel und optische Täuschungen die eure grauen Zellen fordern. Das Spiel mit dem kleinen Galaxienerforscher kostet momentan nur 1,09 Euro.

Bei »Findit (HD) – 200 Pictures« könnt ihr euer Sehvermögen und eure Schnelligkeit auf die Probe stellen. Ihr müsst so schnell wie möglich 5 Fehler auf einem angezeigten Bild finden. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos erhältlich.

Als Woody schleicht ihr euch gemeinsam mit dem Kamerateam auf ein Kreuzfahrtschiff, um euren Nachbarn seinen unverdienten Urlaub zur Hölle zu machen. Das lustige »Neighbours From Hell: Season 2« ist momentan kostenlos fürs iPhone und iPad verfügbar.

In dem Abenteuerspiel »Medieval Defenders !« müsst ihr eure Burg auf Vordermann bringen und sie vor unerwünschten Eindringlingen schützen. In 40 verschiedenen Level könnt ihr eure Burg und euer Land mit verdienten Geld ausbauen. Das Spiel ist derzeit kostenlos.

Als kleiner schwarzer Fleck bewegt ihr euch in »He Likes The Darkness« durch verschiedene Welten und sammelt Sterne ein. Mit jedem gesammelten Stern dunkelt sich euer Bildschirm weiter ab, bis ihr nur noch erahnen könnt, wo der nächste Stern zu finden ist. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

