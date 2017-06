Tropico 6 Release 2018

in Ankündigung

Der Publisher Kalypso und das neue Entwicklerteam Limbic haben den Release von »Topico 6« für 2018 angekündigt. Die Aufbau-Simulation mit dem Diktator wird für Windows, PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac und Linux erscheinen.

In dem 6. Teil der Serie könnt ihr euch wieder um das Auf- und Ausbauen eines Inselstaates mit politischer Führung kümmern. Doch in diesem Teil habt ihr nicht nur eine Insel zur Verfügung, sondern eine komplette Inselgruppe die ihr dank eingesetzter Unreal 4-Engine mit Tunneln und großen Brücken miteinander verbinden könnt. Weitere Neuheiten werden die umfangreichen Transport- und Infrastruktur-Verbesserungen und die Anpassungsmöglichkeiten für die individuelle Gestaltung des eigenen Palasts.

Als unterhaltsamer Zusatz wird El Presidente seine Agenten auf die Jagd nach den Weltwundern und Denkmälern der Welt schicken, ob Eiffelturm oder Freiheitsstatue, El Presidente will es in seiner Sammlung haben! In weiteren Missionen sollen sich Ressourcen und neue Technologien erkämpft, Manipulation betrieben, Handelspreise abgesprochen oder diplomatische Verbindungen beendet werden.

Weitere Entwicklungen bezüglich »Tropico 6« findet ihr hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

