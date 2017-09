Gamescom-2017-Hit: Mystery-Abenteuer Unforeseen Incidents

Das kleine Softwarehaus Application Systems aus Heidelberg zeigte auf der Gamescom 2017 das fast fertige Adventure Unforeseen Incidents. Das Spiel hat das Zeug zu einem großen Hit.

Wie bereits auf der Gamescom 2016 hatte Application Systems Heidelberg auch dieses Jahr die Entwickler des kommenden Adventures Unforeseen Incidents mit nach Köln geschleift. Gut für uns. So konnten wir uns in der Business Area der Messe von Tristan und Matthias aus dem Entwickler-Studio Backwoods Entertainment den Fortschritt des Spiels zeigen lassen. Das Spiel war für Privatbesucher an der Indie Arena Booth in Halle 10 zu bestaunen.

Unforeseen Incidents – einer globalen Verschwörung auf der Spur

Yelltown – ein verschlafenes Städtchen wahrscheinlich irgendwo in Nordamerika und Heimat von Harper Pendrell. Hier ist so gut wie nie etwas los. Doch eines Tages ändert sich Harpers Leben schlagartig. Alles beginnt mit einer Frau, die Harper zufällig trifft. Sie liegt im Sterben. Der Grund ist eine gefährliche und sehr infektiöse Krankheit. Doch worum es sich handelt und woher sie stammt, lässt sich nicht ermitteln.

Zusammen mit einem Naturwissenschaftler, einer Journalistin und eines geistig verwirrten Künstlers versucht Harper, das Rätsel um die mysteriöse Krankheit zu lösen. Doch seine Reise ist nicht ungefährlich. Nicht nur das Virus ist tödlich und könnte eine weltweite Epidemie auslösen. Scheinbar ist das Virus nicht natürlichen Ursprungs und durch spontane Mutagenese entstanden. Also muss es künstlich erschaffen worden sein. Doch von wem und zu welchem Zweck?

So steuert man Harper durch die verschiedenen Orte und versucht, mithilfe seines Multitools – er ist ein leidenschaftlicher Bastler – und intensiver Befragungen der Wahrheit Stück für Stück näher zu kommen. Das Besondere in diesem Spiel sind neben den schönen handgezeichneten Grafiken und dem tollen Soundtracks die vielen Unterhaltungen, die man führen kann. Die Entwickler haben sehr viel Herzblut in die Dialoge gesteckt. Man sollte sie nicht schnell wegklicken, sondern wirklich Wort für Wort durchlesen. Oder vorlesen lassen. Denn die Texte werden von professionellen Sprechern eingesprochen.

Fast fertig

Das Spiel ist so gut wie fertig. Es werden nur noch die letzten Dialoge aufgenommen und in das Spiel integriert. Danach folgt eine kurze Polishing- und Bugfixing-Phase. Die Entwickler sind frohen Mutes, das Spiel bis Ende Oktober veröffentlichungsreif zu bekommen. Daher waren sie während der Präsentation auch recht entspannt.

Wer sich mit Messen im Allgemeinen und der Gamescom im Speziellen auskennt, der weiß, dass Entwickler (und Publisher) während einer Messe eigentlich gar nicht entspannt sein können. Das ist ein Axiom der Computerspielbranche. Nunja, Ausnahmen bestätigen die Regel und deuten auf einen tatsächlich weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand bei Unforeseen Incidents hin.

Wir sind jedenfalls gespannt auf das fertige Spiel. Die Kombination aus Mystery-Geschichte à la Akte X, schöner Grafik, bestem Sound und intensiver Dialoge verspricht einen echten Hit hervorzubringen.

Bilder aus Unforeseen Incidents

Erscheinen soll Unforeseen Incidents für Mac, iOS, Android und Windows. Zum Umfang gehören 65 Räume, 30 Charaktere und eine geplante Spielzeit von zwei bis vier Stunden für jedes der vier Kapitel – je nachdem, ob man ein Schnellwegklicker ist oder tief in die Dialoge eintaucht.

Weitere Informationen zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Webseite: Unforeseen Incidents.

Trailer zu Unforeseen Incidents

