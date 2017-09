Adventures, Adentures, Adventures… Seit „The Last Ninja“, „Maniac Manion“ und „Zak McKracken“ gibt es keine andere Spielegattung, die mich über Jahre so begeistern konnte. Mit der Playstation kamen dann Action-Adventures wie Resident Evil, Uncharted oder auch Tomb Raider dazu und das Genre der Beat ’em ups mit Games wie Tekken und Soul Calibur. Aktuell am Spielen: Hearthstone, Uncharted und Clash Royale.