The Western Front Armies: neue Inhalte für Company of Heroes 2

Bereits im August 2015 hat Feral Interactive die Mac- und Linux-Versionen von Company of Heroes 2 veröffentlicht. Das Echtzeit-Strategie-Spiel ist zur Zeit des zweiten Weltkriegs in Europa angesiedelt. Hier geht es um die Kämpfe an der Ostfront zwischen Roter Armee und Wehrmacht.

Nun legt der britische Publisher das erste Erweiterungspaket nach. The Western Front Armies bietet zwei weitere Truppen: die vielseitige US-Armee und das kampferprobte Oberkommando West der Wehrmacht. Als Schlachtfelder dienen Schauplätze in der belgischen und französischen Provinz.

The Western Front Armies steht auf Steam als Stand-Alone-Erweiterung für Mac, Linux und Windows zur Verfügung. Die beiden Armeen können auch einzeln erworben werden.

Das Hauptspiel Company of Heroes 2 ist zum Spielen der Erweiterung nicht notwendig. Die Inhalte von The Western Front Armies können aber auch im Hauptspiel verwendet werden.

Im Mac App Store ist The Western Front Armies nur als In-App-Kauf im Hauptspiel verfügbar.

