Batman – The Telltale Series erscheint in Kürze für Mac

Telltale Games hat sein neues Spiel Batman – The Telltale Series veröffentlicht. Das Adventure steht ab sofort für Windows und Konsolen zur Verfügung und soll innerhalb sehr kurzer Zeit auch für Mac erscheinen.

In dem neuen Spiel Batman – The Telltale Series darf man mal wieder in die Rolle des „Dark Knight“ schlüpfen. Während es bei anderen Spielen mit dieser Lizenz hauptsächlich darum geht, die Bösewichte zur Strecke zu bringen, dreht sich in dem neuen Adventure alles um den Fledermaus-Mann selbst.

Nicht nur die anonyme Seite des Superhelden auf Verbrecherjagd wird beleuchtet, sondern auch seine „zivile“ Seite als reicher Geschäftsmann. Während der dunkle Rächer Batman darauf achten muss, nicht von den Superschurken besiegt zu werden, gilt es für den ständig im medialen Rampenlicht stehenden Bruce Wayne, seine geheime Identität zu wahren. In diesem Spannungsfeld droht seine Psyche zu zerbrechen – und nicht zuletzt weil er nie den gewaltsamen Tod seiner Eltern verwunden hat. Publisher Telltale Games verspricht wieder ein tolles Storytelling sowie detaillierte und mehrdimensionale Charaktere, die Batman – The Telltale Series zu einem spannenden Spiel machen.

Als neues Feature bietet Telltale Games bei Batman zum ersten Mal eine lokale Multiplayer-Option namens Crowd Play an. Mit dieser Funktion können zwei bis 24 Spieler über ihre Geräte abstimmen, welche Entscheidungen der Charakter treffen soll. Crowd Play soll in Zukunft bis zum 100 „Mitspieler“ unterstützen. Es ist vorläufig nur auf Mac, Windows-PC, Playstation und Xbox lauffähig. iOS und Android sollen aber folgen.

Wer im Spiel mitentscheiden will, benötigt allerdings nur einen Browser. Hier machen sich wohl Smartphones oder Tablet-PCs am besten. Während der „Hauptspieler“ auf dem großen Bildschirm „vorspielt“, versammeln sich alle anderen auf dem beziehungsweise um das Sofa.

Weitere Informationen zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

ACHTUNG: Das Spiel steht vorerst nur für Windows-PCs zum Download zur Verfügung und kann unter anderem direkt bei Telltale, bei GOG.com und bei Steam gekauft werden. Playstation-4-Besitzer können das Spiel im PlayStation Network und Xbox One-Spieler über den Xbox Game Store erwerben.

Mac-Spieler müssen sich allerdings nur kurz gedulden. Die Fassung für OS X soll noch in dieser Woche erscheinen. Die Steam-Version wird neben der Windows-Fassung nach ihrer Veröffentlichung wahrscheinlich auch die Mac-Variante beinhalten.

Die Konsolenfassungen für Playstation 3 und Xbox 360 sollen ebenfalls in Kürze erscheinen. Die Mobilfassungen für iOS und Android werden in der Woche ab dem 13. September 2016 im App Store, Google Play Store und Amazon AppStore verfügbar sein.

Trailer zu Batman – The Telltale Series

Bilder aus Batman – The Telltale Series

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Advertisements