Sparen im März: 15 Prozent geschenkt bei iTunes Geschenkkarten

Bei Real-Supermärkten gibt es eine Woche lang iTunes-Guthabenkarten mit einem geschenkten Extra-Guthaben obendrauf.

Diese Woche lohnt sich der Kauf einer iTunes-Guthabenkarte in eurem Real-Supermarkt um die Ecke. Bei dem Kauf einer iTunes-Guthabenkarten in der Zeit vom 13.03.2017 bis zum 18.03.2017 bekommt ihr 15 Prozent gratis dazu. Die Supermarktkette bietet die Wertstufen 25 Euro (+3,75 Euro), 50 Euro (+ 7,50 Euro) und 100 Euro (+ 15 Euro) an. Der Gutschrift-Code wird für jede iTunes-Karte auf dem Einkaufsbon gedruckt und kann wie üblich in iTunes, im Mac App Store oder in den entsprechenden Apps eingelöst werden. Der Kassenbon muss also gut aufbewahrt werden. Bitte beachtet, dass mit den rabattierten Geschenkkarten keine eBooks gekauft werden können.

Den nächsten Real-Markt findet Ihr auf der Webseite des Supermarktes unter der Funktion „Mein Markt“ (oben in der Mitte).

