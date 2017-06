Marvel‘s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series Episode 2 ab heute verfügbar

in Action

Die zweite Episode mit dem Namen „Under Pressure“ ist ab heute dem 6. Juni 2017 für PlayStation 4, Xbox One, PC iOS und Android als Download verfügbar.

Das Abenteuer geht weiter und noch immer sind die Guardians auf der Suche nach Antworten. Es scheint fast so, als können sie der Vergangenheit nicht entfliehen. Dieses wäre vielleicht auch nicht nötig, wenn sie die unermessliche Kraft ihres geheimnisvollen neuen Relikts zu kontrollieren wüssten. In „Under Pressure“ kommen dem Team alte und zweifelhafte Verbündete zur Hilfe, aber auch unfreiwillige neue Verbündete. Zudem zerren die wachsenden Spannungen an den Nerven des Teams. Werden sie das Team zerreißen?

Weitere Entwicklungen bezüglich »Marvel‘s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series« findet ihr hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

Den passenden Launch-Trailer für den heutigen Release der zweiten Episode könnt ihr hier sehen:



