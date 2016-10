Feral Interactive verrät Preise und Voraussetzungen für iPad-Version des Strategie-Hits Rome: Total War

Feral Interactive hat Details zum iPad-Spiel Rome: Total War bekannt gegeben. Das Game wird das erste iOS-Spiel des britischen Publishers.

Bereits Mitte August hat Feral Interactive das Spiel Rome: Total War für das iPad angekündigt. Dieser Titel stellt für den Publisher einen wichtigen Meilenstein dar. Denn bislang war er auf Spiele-Portierungen für Mac und Linux spezialisiert. Nun erweitert er sein Spektrum also auf Games für Smartphones und Tablet-PCs.

Rome: Total War basiert auf dem gleichnamigen Spiel für Mac und Windows. Es handelt sich um einen Echtzeit-Strategiespiel, in dem man das Römische Reich oder wahlweise andere Imperien (z.B. Karthago) expandieren und so zu Ruhm und Reichtum verhelfen muss. Wie bei allen Titeln der Total-War-Reihe darf man Massenschlachten mit vielen großen Einheiten planen. Dabei kommt es auf gewiefte Taktiken und Strategien an, um auf dem Schlachtfeld zu bestehen. Während die Schlachten in Echtzeit ablaufen, so finden Gebäudebau, Truppenverlegungen und Spionageaktionen auf einer Karte in einzelnen Runden statt. Unseren Testbericht zur Mac-Version findet Ihr hier.

Bildergalerie zu Rome: Total War

Per Pressemitteilung hat Feral Interactive jetzt ein paar Details zum Spiel verraten. So sind Befürchtungen, dass man den komplexen Strategietitel in ein Free-to-Play-Spiel umwandeln könnte, zum Glück unbegründet. Der Preis wird 9,99 Euro betragen. Damit wagt man sich also in das schwierige Feld der Vollpreis-Spiele im App Store. Dafür dürfen wir aber auch ein vollwertiges Spiel erwarten und keine abgespeckte Version.

Außerdem stehen nun die Systemvoraussetzungen fest. Die iPad-Version von Rome: Total War setzt eines des folgenden iPad-Modelle voraus.

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

iPad Air 1, iPad Air 2

iPad Pro 9,7″, iPad Pro 12,9″

Das Spiel wird knapp 4 GB Speicherplatz einnehmen. Mehr Informationen zu Rome: Total War für das iPad findet Ihr bei Feral Interactive.

Trailer zur iPad-Version von Rome: Total War