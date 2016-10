Ein Spielprojekt mit Bumms: Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans

Ein italienisches Entwicklerteam arbeitet an dem Titel Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans. Dafür sucht man noch finanzielle Unterstützung via Crowdfunding. SHUT UP AND TAKE MY MONEY!

Bud Spencer und Terence Hill sind die Helden meiner Jugend – eigentlich sind sie es auch heute noch. Die Filme mit den originell choreografierten Prügelorgien und den zahllosen dummen Sprüchen reizen mich heute immer noch mehr als so manch „moderne“ Komödie mit Dilettanten wie Adam Sandler oder in vielen Fällen auch Ben Stiller – die mir nicht mal ein müdes Grinsen wert ist.

Das Entwicklerstudio Trinity Team möchte jetzt endlich die zwei Himmelhunde in einem Computerspiel verewigen. Zeit wird’s. Noch versucht man allerdings, das Projekt per Crowdfunding zu finanzieren. Wenn die entsprechende Kampagne auf Kickstarter erfolgreich ist, soll das Spiel mit dem Titel Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans im letzten Quartal 2017 erscheinen. Neben der Mac-Version will man auch Linux und Windows bedienen. Damit das Spiel auch auf Steam veröffentlicht wird, kann man jetzt über Steam Greenlight für den Titel stimmen.

„Mach schon Platz, ich bin der Landvogt!“ Bud, Vier Fäuste für ein Halleluja

Inoffizielle Demo des Vorläufers

Und welches Genre könnte für die beiden Film-Helden besser passen als das der Beat’em Ups? Wie in den klassischen Sidescroller-Prügelspielen Double Dragon oder Streets of Rage läuft man durch die Level und verdrischt jeden Strolch, der einem über den Weg läuft.

Angefangen hat alles mit einem Spiel, die nur inoffiziell an den Werken des Schauspieler-Duos angelehnt ist. Unter dem Titel Schiaffi & Fagioli (ital. für Slaps & Beans, also Dresche & Bohnen) hat Trinity Team 2015 eine spielbare Demo veröffentlicht. Diese Demo kann man hier für Mac und Windows kostenfrei herunterladen.

Jetzt hat man sich die Unterstützung vom Team der Bud-Spencer-Webseite, die unter anderem von Spencer Familie betrieben wird, zugesichert. Damit darf man das Spiel nun in ein offizielles Bud-Spencer-und-Terence-Hill-Spiel umwandeln.

Jetzt wird’s offiziell

Passend zur größten Schaffensphase der beiden Haudegen in den 1980er-Jahren hat man dem Spiel eine Retro-Pixel-Optik verpasst. Die Animationen der Figuren orientieren sich an den „Original-Moves“ aus den Filmen. Im fertigen Spiel dürfen die Spieler also selbst den Dampfhammer à la Buddy auspacken und mit der Wendigkeit von Terence Hill den Schlägen der fiesen Typen ausweichen. Und das sieht schon richtig gut aus.

„Nun guck‘ ihn dir an, hat auch nicht mehr Hirn als ’n Spatz Fleisch an der Kniescheibe.“ Terence, Zwei wie Pech und Schwefel

Um das echte Feeling zu perfektionieren, versuchen die Entwickler auch die Lizenzen zu den Original-Soundtracks der Filme zu bekommen. Dafür muss allerdings erst die Kickstarter-Kampagne erfolgreich sein. Dann wird der Original-Soundtrack eines der Stretchgoals sein.

Mehr Informationen zum Game findet Ihr auf der Webseite der Kickstarter-Kampagne und der zugehörigen deutschsprachigen Webseite. Ich werde jetzt erstmal Schiaffi & Fagioli spielen.

Trailer zu Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans