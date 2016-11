Rome: Total War für’s iPad ist da und war schon im Test

Feral Interactive hat den Strategieklassiker Rome: Total War für iOS herausgebracht. Inhalt des Spieles ist der Aufbau eines antiken Reichs zu Beginn des Römischen Imperiums. Das Besondere an der Adaption der Mac-Version (Testbericht) liegt darin, dass Feral es geschafft hat, den vollen Spielumfang zu erhalten und nicht eine abgespeckte „Go“-Version oder ähnliches herauszubringen.

So verwaltet der Spieler sein Reich auch in Rome: Total War für das iPad per rundenbasiertem Kampagnenmodus und schlägt die epischen Schlachten in einem abgetrennten Gefechtsmodus. Dort darf der Spieler seine Kämpfer, bis zu mehreren Tausend, in Echtzeit steuern. Das Spiel läuft auf allen iPads ab Baujahr 2013 (Air, mini 2) und iOS 9.3.5.

Testbericht bereits verfügbar

Unser Autor Raimund Schesswendter hat sich den Titel bereits angesehen und einen Test verfasst, den ihr hier abrufen könnt. Darin stellt er das Spiel für Neueinsteiger ausführlich vor. Zudem beantwortet er die Frage, ob und wie sich ein so umfangreiches Strategiespiel auf einem Tablet spielen lässt. Auch Kennern der Serie erörtert er, wie gut die Umsetzung des Klassikers gelungen ist. Außerdem bewertet er die Präzision der Steuerung und natürlich den Spielspaß für Total-War-Einsteiger und -Fortgeschrittene. Ob sich die Anschaffung lohnt, lest ihr am Ende seines Berichts.