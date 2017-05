Die Sims Mobile – Ableger des Kult-Spiels angekündigt

in Ankündigung

Das Sims-Universum wird demnächst um ein weiteres Spiel erweitert. Electronic Arts (EA) hat mit »Die Sims Mobile« einen neuen Mobile-Ableger für die Fans entwickelt. Das Spiel soll demnächst als kostenloser Download im App Store und Google Play Store zur Verfügung stehen. In Brasilien ist das Spiel im Rahmen eines Soft-Launches bereits ab sofort verfügbar. Ein konkreter Release-Termin für Deutschland steht leider noch nicht fest.

Das Spielprinzip in »Die Sims Mobile« ist genau wie in allen anderen Sims-Spielen das Gleiche und dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein. Zu Beginn könnt ihr euch euren eigenen Sim erstellen und ihm mit individuellen Frisuren, Outfits und Accessoires ein unverwechselbares Erscheinungsbild verleihen. Danach werdet ihr mit einem kostenlosen Häuschen beglückt, welches ihr im Verlaufe des Spiels mithilfe unterschiedlicher Grundrisse und Designs individualisieren könnt. Euch werden eine Vielzahl von Möbeln, Geräten und Dekorationen geboten, mit denen es sich eure Sims in ihrem Heim gemütlich machen können.

Dein Sim kann eine Karriere starten, mehreren Hobbys nachgehen und eine Familie gründen. Erreichen eure Sims ihre Karriereziele und gehen im hohen Alter in Rente, erhaltet ihr wertvolle Erbstücke, die Hobbys und Karrieren für eure künftigen Generationen freischalten. So steigern sich die Möglichkeiten für eure Sims immer weiter, sodass jede Generation etwas mehr erleben kann. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit mit euren realen Freunden innerhalb »Die Sims Mobile« zu interagieren. Veranstaltet Partys mit euren Sims oder besucht die Partys von anderen, baut gegenseitig Beziehungen auf und erlebt zusammen viele besondere Momente.

Das kostenlose Spiel soll wohl mit In-App-Käufen noch spaßiger gemacht werden, denn auf der App-Seite im Play Store werden bereits In-App-Käufe erwähnt. Um welche Inhalte es sich dabei handelt, ist aber noch nicht bekannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich um Kleidung, Accessoires & Co handelt.

Weitere aktuelle Entwicklungen bezüglich »Die Sims Mobile« findet ihr immer hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

