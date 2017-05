Release der Abenteuerreihe The Lion’s Song im Juli 2017

Das Entwicklerstudio Mipumi Games aus Österreich hat den Release von »The Lion‘s Song« im Juli 2017 angekündigt. Die komplette Season soll dann für iOS- und Androidgeräte verfügbar sein. Als Bonbon obendrauf, wird gleichzeitig die finale Episode »Closure« auf Steam veröffentlicht.

In Episode 4 werdet ihr auf einer mysteriösen Zugfahrt auf eine Gruppe fremder Menschen stoßen, die die Geschichte der vorherigen drei Episoden miteinander verknüpft.

»The Lion‘s Song« spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich. In jeder der vier Episoden begleitet ihr einen Künstler oder Wissenschaftler bei seinem Kampf mit Kreativität, Inspiration und persönlichem Erfolgsdruck. Als Spieler könnt ihr eure Charaktere auf unterschiedliche Pfade durch die Episoden führen. Die Entscheidungen die ihr trefft, haben also direkten Einfluss auf die Handlung der kommenden und der vorherigen Episoden. So verknüpft ihr »The Lion‘s Song« und seine Charaktere zu einer übergreifenden Geschichte.

Der Season Pass für »The Lion‘s Song« beinhaltet alle vier Episoden und ist auf Steam für 9,99 Euro erhältlich. Alternativ könnt ihr die erste Episode kostenlos herunterladen und die späteren Folgen für je 3,99 Euro pro Folge kaufen.

Weitere Entwicklungen bezüglich »The Lion‘s Song« findet ihr hier bei uns oder auf der entsprechenden Webseite zum Spiel.

