App Store-Angebote des Tages

Ein paar Schnäppchen, die ihr derzeit in den App Stores findet:

iOS

Das rundenbasierte Strategiespiel »SteamWorld Heist« ist momentan im Preis gesenkt und kostet statt 10,99 Euro nur noch 5,49 Euro. Das beliebte Spiel funktioniert auf iPhone und iPad.

Als kleiner schwarzer Fleck bewegt ihr euch in »He Likes The Darkness« durch verschiedene Welten und sammelt Sterne ein. Mit jedem gesammelten Stern dunkelt sich euer Bildschirm weiter ab, bis ihr nur noch erahnen könnt, wo der nächste Stern zu finden ist. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

Das schöne Puzzlespiel »Never Alone: Ki Edition« bringt euch mit einer schönen Grafik die Geschichte und Kultur der Iñupiat näher. Das Spiel kostet derzeit nur 1,09 Euro.

»Crazy Taxi« ist ein Retro-Racer, in dem ihr mit eurem Taxi als verrückter Fahrer soviel Geld wie möglich verdienen müsst. Das Spiel ist momentan kostenlos.

»Talisman« ist ein Fantasy-Adventure-Brettspiel für das iPad oder iPhone. Ihr spielt mit bis zu 6 Personen, um die Krone der Herrschaft. Das Spiel ist zur Zeit im Preis gesenkt und kostet nur noch 2,29 Euro.

»Morphopolis« ist ein Point&Click-Adventure, in dem ihr Puzzle und Mini-Spiele lösen müsst. Das kostenlose Spiel hat eine wunderschöne und detaillierte Grafik.

Bei dem Arkadespiel »Super-Phantomkatze« müsst ihr euch einen Weg durch die Galaxie suchen, indem ihr Informationen sammelt und verborgene Wege aufdeckt. Das farbenfrohe Spiel ist derzeit kostenlos verfügbar.

»Infinity Blade« ist ein Abenteuerspiel mit düsterer Kämpferstimmung. Ihr spielt einen tapferen Kämpfer der seinen ermordeten Vater rächen will. Das Spiel kostet momentan 1,09 Euro. Auch die spannenden Nachfolger »Infinity Blade II« und »Infinity Blade III« sind derzeit für 1,09 Euro erhältlich.

In »Don’t Starve: Shipwrecked« spielt ihr den schiffbrüchigen Wilson, der sich in einem tropischen Archipel wiederfindet. Jahreszeiten und fremde Kreaturen erschweren euch das Überleben. Das Spiel kostet zur Zeit nur 1,09 Euro.

»Mini Metro« ist ein U-Bahn-Simulator, in dem ihr eine U-Bahn-Karte für eine wachsende Stadt entwickeln müsst. Das Spiel ist derzeit für 1,09 Euro erhältlich.

Bei »Gangster Granny 3« spielt ihr wieder die mürrische und bewaffnete Rentnerin. Ihr müsst auf die Suche nach den verschwundenen ‘‘Grannies‘‘ gehen und diese befreien. Das lustige Spiel ist derzeit kostenlos verfügbar.

»Tower of Fortune« ist eine Mischung aus RPG und Slot-Machine im Retro-Style. Als Muskelprotz müsst ihr euch gegen verschiedene Gegner beweisen und könnt eure Spielfigur per Glücksspielautomaten ausstatten. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos verfügbar. Die Fortsetzung »Tower of Fortune 2« ist momentan auch im Angebot und kostet nur noch 1,09 Euro.

Als Söldner im mittelalterlichen England werdet ihr in »Dementia: Book of the Dead« auf eine neue Mission geschickt. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur noch 49 Cent.

»Topsoil« ist ein Puzzle-Spiel mit dem Ziel, soviel zu ernten wie möglich. Um möglichst viel zu ernten, müsst ihr gleiche Pflanzen nebeneinander in der Muttererde platzieren. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

»8bitWar: Apokalyps« ist ein Strategiespiel mit Pixelgrafik bei dem ihr in 180 Leveln eure Feinde besiegen müsst. Das Spiel ist momentan kostenlos verfügbar.

Bei »Reckless Getaway 2« müsst ihr eure Fahrkünste unter Beweis stellen. Mit schnellen Ausweichmanövern und ordentlich PS unter der Haube müsst ihr der Polizei entkommen. Das Spiel ist zur Zeit kostenlos.

Mit einem Katana bewaffnet kämpft ihr in »Samurai II: Vengeance« im alten Japan gegen Horden von Gegnern. Das Spiel ist derzeit im Preis gesenkt und kostet nur noch 1,09 Euro.

In »SHADOWGUN« spielt ihr John Slade, den berühmtesten Kopfgeldjäger der Galaxie. Ihr müsst Jagd auf das Genie Dr. Edgar Simon machen und ihn und seine Mutanten stoppen. Das Spiel kostet zur Zeit 1,09 Euro.

Mit »Word Mess« könnt ihr eure Englischkenntnisse ausbauen. In dem Suchspiel müsst ihr mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Wörter zu einer bestimmten Kategorie zusammenfassen. Das Spiel kostet momentan 49 Cent.

