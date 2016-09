Pokémon Go kommt auf die Apple Watch

Im Rahmen der iPhone-7-Keynote kündigten Entwickler Niantic Labs und die Pokémon Company ein neues Spiel für die Apple Watch an: Pokémon Go kommt in einer angepassten Version für watchOS und soll vor allem aktive Rollenspieler ansprechen. Statt mit dem Mobiltelefon in der Hand die schönsten Sehenswürdigkeiten bei der Monsterjagd zu verpassen, soll Pokémon Go für Apple Watch den Fokus des Spielers auf die eigene Aktivität richten.

Es wird zum Beispiel möglich sein mit aktiviertem Pokémon Go joggen zu gehen: Die App zeigt dann nicht nur die zurückgelegte Strecke und verbrannte Kalorien an, es erfolgen auch Check-ins bei Pokéstops entlang des Weges und nahe Taschenmonster werden automatisch eingefangen. Am Ende der Trainingssession seht ihr dann eine Statistik mit den eingesammelten Gegenständen eurer Pokéjagd.

Pokémon Go für Apple Watch soll bis zum Jahresende 2016 erscheinen.