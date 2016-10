Minecraft: Story Mode im Preis gesenkt – Episode 1 gratis

in Adventure

Telltale Games stellt Episode 1 der Adventure-Serie Minecraft: Story Mode auf einigen Plattformen ab sofort gratis zum Download zur Verfügung. Gleichzeitig werden Komplettpakete wie der Season Pass im Preis gesenkt.

Bereits im Oktober 2015 ist die erste Episode des Adventure-Spiels Minecraft: Story Mode erschienen. Inzwischen sind insgesamt acht Episoden auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht worden.

Jetzt stellt der Publisher Telltale Games Episode 1 mit dem Namen The Order of the Stone gratis zum Download zur Verfügung. Das gilt für folgende Plattformen:

Xbox One und Xbox 360 im Xbox Game Store

Windows 10 im Windows Store

iOS im App Store

Android im Google Play Store und im Amazon Appstore

Playstation 4 und Playstation 3 im Playstation Network (derzeit nur in Nordamerika, Europa soll folgen)

In der iOS- und der Android-Version kann man weitere Episoden per In-App-Kauf freischalten. Die Mac-Version ist leider nicht dabei, da diese nur als Komplett-Paket und nicht in Form von Einzel-Episoden verfügbar ist.

Allerdings hat Telltale die Komplettpakete, die mehrere Episoden zusammenfassen, im Preis gesenkt. Dadurch bekommt man hier ebenfalls die erste Episode gratis, wenn man ein Paket kauft. Dazu gehören der Season Pass mit den 5 Episoden des Originalspiels, der Adventure-Pass mit Episoden 6 bis 8 beziehungsweise das Komplettpaket mit allen 8 Episoden. Letzteres gibt es auch als DVD-Version für Konsolen und Windows-PCs. Um den Adventure Pass spielen zu können, benötigt man das Hauptspiel (Season Pass).

iOS-Version

Mac-Version bei MacGameStore

Beim Spezialisten für Mac-Spiele-Downloads bekommt für folgende Pakete Codes, die man beim Publisher Telltale Games einlösen kann. Dort können die Spiele heruntergeladen und dann installiert werden (kein Steam).

Minecraft: Story Mode Season Pass (Episode 1-5) für 24,99 US-Dollar*

Minecraft: Story Mode Adventure Pass (Episode 6-8) für 14,99 US-Dollar*

Download-Version bei Telltale Games

Direkt beim Publisher gibt es den Season Pass (Episoden 1-5) für 24,99 US-Dollar. Der Adventure Pass (Episoden 6-8) kostet 14,99 US-Dollar. Beide Pakete beinhalten jeweils die Mac- und die Windows-Version. Mehr dazu bei Telltale Games.

Android-Version

Version für Windows 10

Steam-Version für Mac und Windows

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Über Minecraft: Story Mode

Das Spiel Minecraft: Story Mode ist ein Adventure, das von Telltale Games in Episodenform veröffentlicht worden ist. Es basiert auf dem Indie-Titel Minecraft von Mojang, welches von Microsoft übernommen worden ist. Der Original-Titel ist ein Open-World-Spiel, in dem man nahezu alles manipulieren kann und einer der großen Spielekracher dieses Jahrzehnts. Minecraft: Story Mode hingegen bietet einen deutlich lineareren Plot.

Man spielt Jesse (wahlweise männlich oder weiblich), der/die ein großer Erbauer werden möchte. Auf einem Wettbewerb verursacht allerdings irgendein Trottel einen Withersturm, der alles verwüstet. Nun muss man sich mit seinen Freunden auf den Weg machen, die einstigen Helden zu finden, die den Sturm schon einmal aufgehalten haben. Das Ganze läuft Telltale-typisch in vielen Dialogen, Cutscenes und Quicktime-Events über die Bühne.

Mehr Informationen zum Spiel gibt es bei Telltale Games.