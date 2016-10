Sparen im Oktober: 15 Prozent geschenkt bei iTunes-Guthabenkarten

Bei Penny gibt es eine Woche lang iTunes-Guthabenkarten in einem besonderen Angebot. Beim Kauf einer Karte bekommt man ein Extra-Guthaben geschenkt.

Bei der deutschen Discount-Supermarktkette Penny gibt es wieder einmal ein besonderes Angebot für iTunes-Kunden. In der Zeit vom 24.10.2016 bis zum 29.10.2016 erhält man beim Kauf einer iTunes-Guthabenkarte 15 Prozent gratis obendrauf.

Das Angebot gilt ausschließlich für iTunes-Guthabenkarten mit den Wertstufen 25 Euro (+ 3,75 Euro), 50 Euro (+ 7,50 Euro) und 100 Euro (+15 Euro). Für jede iTunes-Karte wird ein Code für das Gratis-Guthaben auf dem Kassenbon aufgedruckt. Diesen Code löst man wie üblich in iTunes, in der Mac App Store App oder in den entsprechenden iOS-Apps ein. Das Bonus-Guthaben kann aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung wie immer nicht für iBooks eingelöst werden.

Die nächste Penny-Filiale findet Ihr auf der Webseite des Discounters unter der Funktion „Markt suchen“ (oben rechts).