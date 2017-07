Jotun – Valhalla Edition: Umsonst und in Farbe

Auf Steam und bei gog.com bekommt ihr dieses Wochenende das Spiel Jotun – Valhalla Edition umsonst.

In dem 2015 erschienene Action Adventure spielt ihr die Wikingerkriegerin Thora, die nach ihrem nicht gerade ruhmreichen Tod die Götter beeindrucken muss um doch noch in die Hallen von Walhalla zu gelangen.

Das ist natürlich nicht so kompliziert wie es auf den ersten Blick erscheint. Eigentlich ist es ein typischer Genrevertreter, ihr startet als schwaches kleines Wesen und kämpft euch durch die Level um dann den Endboss zu besiegen. Das sind in diesem Spiel die Jotun, gigantische Elementare aus der nordischen Mythologie. Allerdings sind neben den Kämpfen auch die Erforschung der Level wichtig. Schliesslich gilt in jedem Abschnitt Runen zu finden, die das weiterkommen erst möglich macht. Denn nur mit Hilfe der magischen Runen kannst du die Jotun beschwören. Die angebotene Valhalla Edition bietet noch einmal extra knackige Versionen der jeweiligen Endgegner.

Besonders macht das Spiel zum einen die enge Anlehnung an die nordische Mythologie und zum anderen die doch sehr schön handgezeichneten Level. Abgerundet wird das Ganze dann noch durch einen stimmigen Soundtrack.

Wer also auf Actionadventure und/oder Wikinger steht der ist hier genau richtig. Alle anderen machen für den „Preis“ aber sicher auch nicht viel verkehrt.

Grund der Aktion, die noch bis zum 17.7.2017 18:00 Uhr läuft, ist übrigens das baldige Erscheinen des Nachfolgers Sundered von Thunder Lotus Games.

Das Spiel gibt es sowohl bei Steam als auch bei gog.com

