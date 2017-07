StarCraft Remastered: Vorbestell-Phase gestartet

Blizzard Entertainment hat den Releasetermin von StarCraft Remastered bekanntgegeben. Das Spiel kann nun vorbestellt werden.

Die Neuauflage des Strategie-Klassikers StarCraft steht in den Startlöchern. Deshalb hat der Publisher Blizzard Entertainment den baldigen Veröffentlichungstermin verraten. Ab dem 14. August 2017 können sich alle Veteranen und solche, die es werden wollen, in die guten, alten Schlachten in schönerem, neuen Gewand stürzen.

Das Gameplay des Originals aus dem Jahre 1998 (Windows-Version) soll erhalten bleiben. Daneben gibt es kleine Verbesserungen und Neuerungen im Multiplayer-Bereich: verbessertes Matchmaking- und Update-System, Cloud-Speicherung etc. Aber besonders Grafik und Sound wurden mächtig aufpoliert und an aktuelle System angepasst. So erstrahlen die Schlachtfelder nicht mehr in den heutzutage mickrigen Auflösungen von 640 x 480 Pixeln, sondern in voller 4K-Auflösung. Auch der Soundtrack wurde komplett neu aufgenommen.

Vorbesteller-Goodies

Wer bis zum Release-Termin vorbestellt, erhält ein paar Extras:

Basisskin: Kommandozentrale von Korhal (Terraner)

Basisskin: Schwarmstock von Char (Zerg)

Basisskin: Nexus von Aiur (Protoss)

StarCraft II: drei Porträts

StarCraft II: Co-op-Kommandant Stukov

Das Spiel kann ab sofort über den Blizzard-Shop vorbestellt. Herunterladen kann man StarCraft Remastered dann ab dem 14. August 2017. Der Preis für die Vorbestell-Version beträgt 14,99 Euro.

Voraussetzung für die Remastered-Version ist die kostenfreie Installation von StarCraft Anthology. Diese StarCraft-Version ist bereits vor ein paar Monaten veröffentlicht worden (wir berichteten). Sie enthält das jüngste Update und machte StarCraft auf neueren Systemen lauffähig.

Den Installer von Starcraft-Anthology gibt es hier auf Blizzard Webseite zum kostenfreien Download. StarCraft Anthology enthält das Original-Spiel und die Erweiterung Broodwar – beide mit Originalgrafik. Weitere Informationen zum Spiel gibt auf der offiziellen Blizzard-Webseite.

Trailer zu StarCraft Remastered

