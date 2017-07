Street Fighter IV Champion Edition: Aufgemöbelter Kult

in Arcade

Mit der Street Fighter IV Champions Edition hat Capcom die mobilen Versionen Street Fighter Reihe endlich auf Vordermann gebracht. Street Fighter ist ohne Zweifel eine der bekanntesten Material Arts Spiele. Wenn ich daran denke was ich mir alles für das Geld das ich in meiner Jugend in den Automaten versenkt habe hätte kaufen können… (Aber nein, ich bereue keine Münze)

Aber aus Gründen, die wohl nur Capcom kennt wurden die iOS Umsetzungen eher Stiefmütterlich behandelt. Zwar wurden die Teile auf iOS portiert und spielten sich auch gut, aber die letzte Aktualisierung der Street Fighter 2 App stammt zum Beispiel aus dem Jahre 2011. Es spielt sich zwar immer noch richtig gut, aber eine Unterstützung größerer Displays als 3,5″, also alles nach dem iPhone 4, wäre zum Beispiel schon toll.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Jetzt hat man sich also erbarmt und zumindest Street Fighter IV runderneuert:

・ Kämpfe als eine von 25 Figuren, darunter drei neue Charaktere (und sechs weitere im Rahmen von kostenlosen Updates, womit es dann 31 geben wird)

・ Höhere Grafikauflösung und Unterstützung für Breitbildschirme

・ Intuitive virtuelle Steuerung, mit der Spieler diverse Techniken ausführen können − darunter Einzigartige Angriffe, Spezialtechniken, Konzentrierte Angriffe, Superkombos und Ultrakombos

・ Bringe dein Spiel mit einem MFi Controller wie z. B. dem Gamevice auf ein neues Level (MFi-Controller funktionieren nicht in Menüs, sie funktionieren voll im Multiplayer- und Einzelspielermodus.)

・ Kämpfe über WLAN oder 4G/LTE Kopf an Kopf gegen Spieler aus der ganzen Welt

・ Einzelspieler-, Arcade- und Mehrspielermodi.

・ Aktiviere Supertechniken, indem du auf „SP“ drückst.

・ Vier Schwierigkeitsgrade.

Also keine bahnbrechende Revolution, aber ein endlich im Jahre 2017 angekommener Klassiker. Allerdings erfordert er auch mindestens ein iPhone 5s oder ein iPad Air und 2 GB Speicherplatz.

Capcom verzichtet dabei auf einen virtuellen Münzschlitz in Form von InApp Käufen und bietet das Spiel zum einmaligen Vollpreis von 5,49 € an.

Ihr besitzt noch ein älteres iOS Gerät oder seit beinharter Retro-Sieler? Dann versucht es doch mal mit Street Fighter 2:

Advertisements