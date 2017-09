Aldi startet zur Gamescom 2017 eigenen Download-Shop für Computerspiele

Von der Gamescom in Köln erwartet man viel: die neuesten Computerspiele, die besten Konsolen, verrücktes Zubehör, Tonnen an Merchandising, geniales Cosplay – ja, sogar die USK und überteuerte Pommes frites. Aber auf Eines ist man auf der Spielemesse nicht gefasst: einen Messestand von Aldi.

Die beiden großen Lebensmittel-Discounter Aldi Nord und Aldi Süd sind in den Vertrieb von Computerspielen ohne physischen Datenträger eingestiegen. Auf der Gamescom präsentierte man einen Online-Shop, der in Zusammenarbeit mit Aldis Elektronik-Haus- und Hof-Lieferant Medion betrieben wird. Der Games-Shop wurde in Aldi Life – Aldis Download- und Streaming-Plattform für E-Books und Musik integriert.

Aldi Life Games

Unter dem Namen Aldi Life Games werden neue und ältere Titel angeboten. So sollen alle PC-Spiele, die auf der Gamescom vorgestellt worden sind, auch bei Aldi Life Games verfügbar sein. Eine eigenständige Plattform wie Steam, GOG.com oder EAs Origin will man aber nicht sein. Stattdessen begnügt sich Aldi mit dem Verkauf von Download-Codes für Download-Plattformen wie Steam oder Uplay. Dort kann man seine bei Aldi Life erworbenen Download-Codes einlösen und das entsprechende Spiel herunterladen. Selten werden direkte Downloads angeboten.

Neben Windows-Spielen, gibt es auch Spiele für die Playstation, die Xbox und für Linux und Mac. Für den Mac stehen bereits mehrere hundert Titel zur Verfügung – vom Klassiker Call of Duty II bis zum gerade erschienenen F1 2017. Eine attraktive Preisgestaltung wie man sie von Aldis Supermärkten kennt, sucht man aber zum jetzigen Zeitpunkt vergeblich.

Bezahlen kann man bei Aldi Life mit Kreditkarte, via PayPal, Lastschrift oder per Aldi-Life-Guthaben, das man in jeder Aldi-Filiale erwerben kann.

GOG.com, MacGameStore* mehr. Aber Aldi Life steht ja erst am Anfang. Wer weiß, was daraus noch wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich Aldi am Markt behaupten kann oder in der Masse untergeht. Besondere Features wie eine Community-Anbindung oder zusätzliche Inhalte zu den einzelnen Titeln – wie Artbooks, Soundtracks etc. – bietet Aldi Life Games ebenso wenig wie attraktive Preise. Da können Platzhirsche und Alteingesessene wie Steam Humble Bundle oder auchmehr. Aber Aldi Life steht ja erst am Anfang. Wer weiß, was daraus noch wird.

Zu erreichen ist Aldi Life Games über www.aldilife.com/de/games

Neben Aldi gab es aber natürlich noch mehr auf der Gamescom 2017 zu sehen:

Bilder von Aldi Life Games

