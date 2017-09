Gamescom 2017 – findige Firmen fertigen fantastische Fortsetzungen

Die Gamescom 2017 ist Geschichte. Wir geben einen kurzen Überblick über die Highlights der großen Publisher.

Die Gamescom 2017 ist vorbei. Jetzt bereits zum neunten Mal fand die Computerspielmesse in Köln statt und zeigte dem interessierten Publikum die neuesten Trends und Titel der Branche. Natürlich haben wir uns den ganzen Trubel aus der Sicht von Mac-Gamern angeschaut. Aber dennoch wollen wir die vermeintlichen Highlights der Konsolen- und Windows-Gaming-Welt kurz erwähnen.

Fortsetzungen, Fortsetzungen, Fortsetzungen

Was uns neben dem Wegbleiben des großen Publishers 2K Games besonders aufgefallen ist, war die immer gleiche Innovationslosigkeit, mit der die Mammuts unter den Spiele-Publishern die Gamer an ihre Stände und damit später an die Kassen locken wollten. Egal ob Ubisoft, EA oder auch Activision – überall gab es die xte Auflage eines erfolgreichen Spieletitels zu sehen. Und diese konnten meist bereits im Juni auf der E3 in Los Angeles bewundern. Selten war mal etwas völlig Neues dabei. Die neuen Ideen brachten wie in den Jahren zuvor, die Indie-Entwickler mit. Obwohl man inzwischen einschränken muss, dass auch in der Indie-Abteilung bereits der eine oder andere Nachfolger eines Spieletitels gesichtet worden ist.

